Die Autobahnpolizei hat am Sonntagabend drei betrunkene LKW-Fahrer daran gehindert weiterzufahren. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben am Rastplatz Wonnegau-West kurz vor Ende des LKW-Fahrverbots am Wochenende kontrolliert, ob die Fahrer Alkohol getrunken hatten. Drei von 27 Fahrern hatten mehr getrunken als erlaubt ist. Der höchste Messwert lag bei 2,7 Promille.