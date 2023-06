per Mail teilen

Eine schwangere Frau hat in Mainz einer Polizistin mit der Handkante ins Gesicht geschlagen. Die 28-Jährige war zuvor bei einem Diebstahl erwischt worden.

Die Polizei war zu einem Supermarkt in die Mainzer Innenstadt gerufen worden. Ein Mitarbeiter des Ladens hatte beobachtet, wie eine schwangere Frau verschiedene Alkoholika und Lebensmittel in ihrer Tasche verschwinden ließ.

Schwangere schlägt Polizisten mit Handkante

Bei Verlassen des Ladens wurde die Frau dann von der Streife der Mainzer Polizei angesprochen und in ein Büro des Supermarktes gebeten. Dort wurden die gestohlenen Sachen in der Tasche der 28-jährigen Frau gefunden. Als eine Polizistin die Flaschen mit dem Alkohol aus der Tasche nahm, wurde die Frau nach Angaben eines Polizeisprechers zunehmend aggressiv. Sie habe dann völlig unerwartet mit der Handkante gegen den Kopf der Polizistin geschlagen.

Die schwangere Frau wurde daraufhin vorläufig festgenommen und ihre Personalien auf der Diensstelle aufgenommen. Sie muss sich nun unter anderem wegen Körperverletzung und Ladendiebstahls verantworten.

Schwangere hatte 1,5 Promille Alkohol im Blut

Während die Polizisten die Anzeige aufnahmen, bemerkten sie, dass die Frau einen betrunkenen Eindruck machte. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,5 Promille.

Da die Frau bereits vor einigen Wochen in Mainz alkoholisiert und aggressiv aufgefallen war, wird die Polizei die zuständige Behörden über die Vorfälle in Kenntnis setzen. So soll die Frau mit dem ungeborenen Kind bestenfalls Unterstützung bekommen.