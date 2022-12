Betrunkene Mutter baut Unfall im Kreis Bad Kreuznach

per Mail teilen

Eine 35-jährige Frau ist auf der Landstraße zwischen Wallhausen und Sommerloch in den Straßengraben geschleudert. Mit im Auto saß ihre dreijährige Tochter.

Gegen 14:10 Uhr am Mittwochnachmittag passierte der Unfall. Die Frau war auf der K50 zwischen Wallhausen und Sommerloch (Kreis Bad Kreuznach) unterwegs. Laut Polizei kam sie in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben.

Mutter und Tochter leicht verletzt

Ihre dreijährige Tochter erlitt einen Schock und einen Bluterguss an der Stirn. Die 35-Jährige klagte über Schmerzen im Schulterbereich. Ihr Auto wurde komplett zerstört. Während der Unfallaufnahme fiel den Polizisten auf, dass die Frau betrunken war. Laut Polizei ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 2,3 Promille.

Die Frau und ihr Kind wurden ins Krankenhaus gebracht. Dort machten die Ärzte eine Blutprobe von der 35-Jährigen. Nach Angaben der Polizei kümmerte sich dann der Vater um das dreijährige Mädchen.

Die Frau muss mit dem Entzug ihres Führerscheins rechnen. Zudem hat die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet.