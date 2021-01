Am Amtsgericht Bad Kreuznach muss sich ab heute ein Mann verantworten, weil er beim vermeintlichen Bau einer Krebsklinik in Bad Sobernheim betrogen haben soll. Laut Anklage hat der Mann vertragliche Verpflichtungen von mehreren 100.000 Euro nicht bezahlt. Der Mann habe seinen Geschäftspartnern erzählt, er wolle auf einem ehemaligen Bundeswehr-Gelände in Bad Sobernheim eine Krebsklinik bauen und betreiben. Zwischen 2013 und 2016 soll er über mehrere Geschäftspartner Immobilienkäufe auf den Weg gebracht haben. Außerdem hatte er laut Staatsanwaltschaft bereits Kaufverträge über Einrichtungsgegenstände und landwirtschaftliche Fahrzeuge geschlossen. Der Mann hätte behauptet, viel Geld für all das zu haben, konnte aber keine seiner Rechnungen bezahlen. Zuletzt habe der Angeklagte in Polen versucht, eine Krebsklinik aufzubauen. Dort nahm ihn Polizei wegen eines Haftbefehls des Bad Kreuznacher Amtsgericht fest und lieferte ihn nach Deutschland aus.