Die Mainzer Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Seit einigen Tagen würden Unbekannte per SMS falsche Paketbenachrichtigungen verschicken. Die Empfänger der Handy-Nachrichten werden darin aufgefordert, auf einen Link zu klicken. Laut Mainzer Polizei würden dabei die Betrüger eine Schadsoftware auf dem Handy installieren. Die Täter würden damit die Kontaktdaten der Geschädigten ausspionieren. In einem Fall wurden über das Smartphone einer Mainzerin 1.000 SMS an ihre Kontakte verschickt, so die Ermittler. Da das Geld kosten kann, sei der Frau ein Schaden in dreistelliger Höhe entstanden.