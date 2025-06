per Mail teilen

Ein 84-Jähriger ist auf einem Supermarktparkplatz bestohlen worden. Der Täter hatte den älteren Mann mit zuvor überrumpelt und offenbar mit Ketchup beschmiert.

Der Rentner kam nachmittags mit seinem Rollator aus einem Supermarkt und war laut Polizei gerade dabei, seinen Einkauf in sein Auto einzuladen. Da tauchte ein Mann auf, der dem 84-Jährigen sagte, dass seine Jacke auf der Rückseite mit Ketchup beschmutzt sei.

Täter überrumpelt 84-jährigen Wormser

Der Mann griff daraufhin einfach in die Jackentasche des 84-Jährigen, zog ein Taschentuch heraus und wischte über die Stelle. Danach entfernte er sich schnell zu Fuß in Richtung Innenstadt, so die Polizei.

Ich habe gar kein Ketchup eingekauft

Im Anschluss bemerkte der 84-Jährige, dass es auf seiner Jacke tatsächlich einen größeren Ketchup-Fleck gab. Gegenüber der Polizei sagte der Rentner, er habe gar kein Ketchup eingekauft und könne sich den Fleck gar nicht erklären. Ob der Täter dem 84-Jährigen das Ketchup auf den Rücken geschmiert hat oder möglicherweise auch ein Komplize, ist nicht bekannt.

Diebstahl fiel erst zuhause auf

Zuhause stellte der 84-Jährige dann fest, dass eine Mappe mit Urkunden und etwa 100 Euro Bargeld aus seiner Jackentasche geklaut worden waren. Die Wormser Polizei konnte ihm wenig später seinen Geldbeutel mit den Ausweisen zurückgeben. Der Geldbeutel war inzwischen in einer Gaststätte nahe dem Einkaufszentrum abgegeben worden - Bargeld und Geldkarte fehlten jedoch. Die Wormser Kripo ermittelt und sucht Zeugen.

Polizei: Ketchup-Trick neu in Worms

Ein Polizeisprecher sagte, diese Masche habe es in Worms noch nicht gegeben. Betrüger würden zwar immer wieder versuchen, mit verschütteten Lebensmitteln ihre Opfer zu überrumpeln, der Ketchup-Trick sei aber neu.