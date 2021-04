Erst sind sie in Stromberg aufgefallen und später in Bad Kreuznach erwischt worden: Wie die Polizei mitteilt, seien die vier Beschuldigten bereits als betrügerische Spendensammler bekannt.

Die Polizei hat die drei Frauen und einen Mann bei einer Kontrolle an einer Tankstelle in Bad Kreuznach gestoppt. In ihrem Auto entdeckten die Ermittler Sammellisten und 300 Euro Bargeld, die an mehreren Stellen im Wagen versteckt waren.

Die Gruppe soll kurz davor unter anderem in Stromberg und auf einem Supermarktparkplatz in Bad Kreuznach Geld für einen "Landesverband für behinderte und taubstumme Kinder" gesammelt haben. Dieser Verein existiere aber nicht.

Gruppierung tritt seit Oktober 2020 in Rheinland-Pfalz auf

Nach Angaben der Polizei hätten sich die Frauen beim Betteln als gehörlos und schwanger ausgegeben. Die vier Personen haben nun eine Anzeige wegen Betrugs erhalten. Die Polizei stehe noch am Anfang der Ermittlungen. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, gehen die Beamten aber davon aus, dass sie der Gruppierung, die seit Oktober 2020 in Rheinland-Pfalz auftrete, noch weitere Straftaten nachweisen können.

Auch der Polizei Worms sind seit März zwei Vorfälle in Kirchheimbolanden und Monsheim gemeldet worden, wo Menschen mit einem Zettel angeblich für gehörlose Menschen Geld sammeln würden. Die Beamten konnten allerdings in beiden Fällen die mutmaßlichen Betrüger nicht mehr antreffen. Es ist unklar, ob ein Zusammenhang zu der Gruppe besteht, die am Donnerstag in Bad Kreuznach erwischt wurde.

Die Polizei warnt vor solchen Spendensammlern. Sie gehören organisierten Banden an und treten bundesweit auf. Seriöse Organisationen könnten ihr Anliegen formulieren und würden ihren Vertretern Ausweise mitgeben, die sie zum Sammeln berechtigen, so die Polizei.