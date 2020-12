Ein mutmaßlicher Betrüger, der eine Frau in Mainz in einer Bank um fast 500.000 Euro gebracht haben soll, ist in Belgien gefasst worden. Nach Auskunft des Landeskriminalamtes liegt gegen den 52-Jährigen ein Auslieferungshaftbefehl vor. Er soll seinem Opfer angeboten haben, Geld zu gutem Kurs in eine andere Währung zu tauschen, so dass sie Gewinn machen würde. Beim Treffen in einer Bankfiliale habe er demnach 450.000 Euro von der Geschädigten erhalten, der Frau aber "täuschend echtes Spielgeld" in einer anderen Währung angedreht.