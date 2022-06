Betrüger an Autobahnauffahrten

Die Polizei in Worms warnt vor mutmaßlichen Betrügern an Autobahnauffahrten. Zwei Personen hatten dort am Dienstagabend Fahrzeuge gestoppt und die Autofahrer um Geld gebeten. Angeblich, um damit zu tanken. Laut Polizei hatten mehrere hilfsbereite Bürger den Personen tatsächlich Bargeld gegeben. Die fuhren aber nicht tanken, sondern versuchten, noch mehr Autofahrer anzuhalten. Die Wormser Polizei sagt, Autofahrer, die tatsächlich wegen eines leeren Tanks liegenbleiben, bekommen Hilfe von Abschleppunternehmen. Wer Szenen wie am Dienstag an Autobahnauffahrten beobachtet, sollte die Polizei rufen.