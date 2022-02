Große Trauer und Anteilnahme in Rheinhessen wegen getöteter Polizisten

Im Kreis Kusel sind am Montag eine junge Polizistin und ein junger Polizist erschossen worden. In den Polizeidienststellen in Rheinhessen ist die Trauer groß, ebenso wie die Anteilnahme in der Bevölkerung.

In der Polizeidienststelle in Oppenheim (Kreis Mainz-Bingen) stehen zwei Grabkerzen im Eingangsbereich. Vorbeigebracht hat sie ein Bürger, um sein Beileid für die getötete Polizistin und den getöteten Polizisten im Kreis Kusel auszudrücken. "Das hat mich schon sehr berührt", sagt der Leiter der Dienststelle, Frank Zimmermann, dem SWR.

Der mutmaßliche Mord im Kreis Kusel ist auch drei Tage nach der Tat Gesprächsthema in Oppenheim. Am Dienstag gab es auf der Dienststelle eine Schweigeminute für die getöteten Kollegen. "Ich bin immer noch dabei, mich zu sortieren. Die Gefühlslage ist schwer zu beschreiben", sagt Zimmermann und fügt hinzu: "Man weiß: Das hätte mich genauso gut treffen können."

"Die Polizei ist eine riesengroße Familie"

Man kenne sich innerhalb der Polizei, so Zimmermann. Ein junger Kollege, der erst am Wochenende seinen Dienst in Oppenheim angetreten habe, sei in derselben Lehrgruppe gewesen wie die 24-jährige getötete Polizeianwärterin.

"Die Polizei ist eine riesengroße Familie, jeder Polizist ist ein Familienmitglied", sagt auch der Leiter der Polizeiinspektion Bingen, Bernd Gemünden. Die Beamtinnen und Beamten in Bingen hätten große Anteilnahme erfahren - vor allem aus dem privaten Umfeld.

Respekt und Mitgefühl bei Corona-Protesten am Montag

Einen Einfluss habe der mutmaßliche Mord im Kreis Kusel auch auf den Polizeieinsatz bei den Corona-Protesten am Montag gehabt. In dieser Woche seien in Bingen deutlich weniger Menschen erschienen als sonst. "Das führen wir auf die traurigen Ereignisse zurück", sagt Dienststellenleiter Gemünden. Die Demo sei generell deutlich entspannter gewesen. Ein sonst übliches "verbal aggressives Verhalten" sei am Montag nicht spürbar gewesen.

In Meisenheim (Landkreis Bad Kreuznach) hätten sich am Montag etwa 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der sogenannten Montagsspaziergänge getroffen, berichtet die Polizei in Lauterecken auf SWR-Anfrage. Die Demonstrierenden seien auf die Polizeibeamten zugegangen und hätten ihr Mitgefühl übermittelt. Außerdem hätten sie in der Innenstadt von Meisenheim einzelne Blumen und Kerzen niedergelegt.

Blumen vor der Polizeidienststelle in Mainz

Auch vor den Dienststellen der Polizei in Mainz sind Blumen abgelegt worden. "Wir spüren gerade eine sehr große Anteilnahme und [...] sind dafür sehr dankbar", schreibt die Mainzer Polizei auf Twitter.

Wir spüren gerade eine sehr große Anteilnahme und finden Blumen vor unseren Dienststellen. Wir sind dafür sehr dankbar 🙏 #Kusel #WirSindEurePolizei https://t.co/ZeuFnlaTfz

Menschen wollen mit Spenden helfen

In Ingelheim hätten bereits am Montag weiße Tulpen und eine Kondolenzkarte vor der Dienststelle gelegen, sagt eine Polizeisprecherin auf SWR-Anfrage. Seitdem seien weitere Blumen und Kerzen abgestellt worden. Vereinzelt gebe es auch Anrufe und E-Mails, in denen Bürgerinnen und Bürger ihr Beleid und ihr Unverständnis über die Tat ausdrücken.

Auch Spendenanfragen seien schon in Ingelheim eingegangen. In dem Fall würde auf das offizielle Spendenkonto der Polizeistiftung hingewiesen.