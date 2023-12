Betreuung für ukrainische Kinder im Allianzhaus

Die Stadt Mainz bietet ab sofort im Allianzhaus eine Betreuung für geflüchtete Kinder aus der Ukraine an. In Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund findet dort ein Spiel- und Lernangebot als Kindertagespflege statt. Weitere Kindertagespflegestellen seien in Planung, zum Beispiel in der Housing Area in Mainz-Gonsenheim. Sowohl dort als auch im Allianzhaus sind mittlerweile ukrainische Geflüchtete untergebracht. Aktuell befinden sich in den Gemeinschaftsunterkünften der Stadt Mainz rund 250 Menschen aus der Ukraine.