Besuchsverbot im Marienhaus Klinikum ab Mittwoch

Ab Mittwoch, dem 8. Dezember, gilt im Marienhaus Klinikum Mainz bis auf Weiteres ein Besuchsverbot. Wie das Klinikum mitteilt, sollen Patienten und Personal angesichts steigender Corona-Infektionszahlen vor zusätzlichen Risiken geschützt werden. Ausgenommen vom Besuchsverbot seien Patientinnen und Patienten in besonderen Lebenssituationen - zum Beispiel werdende Eltern oder Menschen, die laut Diagnose nicht mehr lange zu leben haben. In der Mainzer Universitätsmedizin gilt bereits seit Samstag ein Besuchsverbot. Die einzige Klinik in der Region, in der Besuche weiterhin möglich sind, ist das Heilig-Geist-Hospital in Bingen. Dort gilt die 2G-Plus-Regel.