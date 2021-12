Die Universitätsmedizin Mainz führt ab Samstag einen Besuchsstopp zum Schutz ihrer Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeitenden ein. Aufgrund der deutlich gestiegenen Inzidenz gebe es derzeit leider keine andere Möglichkeit, so die Unimedizin.

Es gebe allerdings Ausnahmefälle: So dürfen Eltern ihre minderjährigen Kinder besuchen und Lebenspartner bei der Geburt eines Kindes dabei sein. Außerdem sei es erlaubt, dass Menschen schwer kranke oder Palliativpatienten begleiten.

In einigen Krankenhäusern in Bad Kreuznach, Kirn und Wiesbaden gilt bereits seit heute wieder ein generelles Besuchsverbot. Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, sagte ein Sprecher des Krankenhauses St. Marienwörth in Bad Kreuznach. Man wisse, wie wichtig Besuche gerade jetzt in der Adventszeit seien. Sie zu verbieten, sei aber in der aktuellen Situation die beste Alternative. Ausnahmen gelten beispielsweise auf den Geburtsstationen und seien in Absprache mit den Leitungsteams der Stationen möglich.