Die beste Vorleserin Deutschlands

Die beste Vorleserin aus ganz Deutschland kommt vom Gymnasium Römerkastell in Bad Kreuznach. Die 12-jährige Lucie Mathias hat den Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels gewonnen. An dem Wettbewerb haben in diesem Jahr insgesamt rund 400.000 Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland teilgenommen. Lucie Mathias gewann eine Lesung mit einem Jugendbuchautoren in ihrer Schule, außerdem erhält das Gymnasium Römerkastell zusätzlich 40 neue Bücher für die Bibliothek.