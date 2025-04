Eierhöfe in Rheinhessen

Kurz vor Ostern steigt der Bedarf an Eiern deutlich an. Das spüren auch Hühnerhöfe in Alzey und Worms. Manche bedienen sogar nur noch Stammkunden.

Tausende Eier hat der Eichhof in Alzey normalerweise auf Vorrat. Genug, um alle Kundenwünsche zu bedienen. Außer kurz vor Ostern. Mittlerweile lebten sie von Tag zu Tag, erzählt Landwirtin Monika Kunz. Bis zu 900 Eier legen die Freilandhühner in Alzey täglich - und die gehen aktuell auch direkt weg. Gründonnerstag ist Hauptverkaufstag Für die Eier sei der Gründonnerstag traditionell der Tag mit der höchsten Nachfrage, die nicht immer gedeckt werden könne. "Da kann es auch mal sein, dass Kunden wieder gehen müssen," sagt Monika Kunz. Aber die Hühner legten ja auch am Karfreitag und Samstag wieder Eier. Am Samstag könnten also wieder Kunden bedient werden. Hühner produzieren im Frühling auf Höchstleistung Ohnehin sei es so, dass die Hühner vor Ostern mehr Eier legten als im restlichen Jahr. Wenn es Frühling werde, produzierten die Freilandhühner auf Höchstleistung, berichtet Monika Kunz. Das hänge damit zusammen, dass sie mehr Licht bekommen. "Früher hieß es immer: Wenn der Holunder blüht, bricht die Legeleistung wieder ein", so Kunz. Eierpreise leicht gestiegen Vor Kurzem wurden die Preise auf dem Eichhof erhöht. Statt 3,50 Euro kosten 10 Freilandeier jetzt 4 Euro. Alles werde teurer, da müsse man irgendwann mitziehen. Auch bei Freilandeier Schwahn in Worms-Pfeddersheim wurde der Preis auf 4 Euro angehoben, allerdings bereits zum Jahreswechsel. "Die Preisspirale dreht sich", erklärt Peter Schwahn. Durch höhere Löhne, die er zahlen müsse, habe er immer mehr Kosten. Bei Freilandhühner Schwahn leben die Hühner in Mobilställen. Quelle: Freilandhühner Schwahn Hohe Eiernachfrage typisch für die Osterzeit Etwa 6.000 Eier werden bei Freilandeier Schwahn in Worms im Moment jeden Tag verkauft. Das sind alle Eier, die die Hühner an dem Tag legen, sagt Landwirt Peter Schwahn. Er beliefert unter anderem Supermärkte. Die Nachfrage steigt vor Ostern um 20 bis 30 Prozent. Größere Anfragen von anderen Kunden habe er ablehnen müssen. Das sei aber normal in der Osterzeit. Manche Großkunden hätten auch angefragt, ob er mehr Eier als sonst liefern könne. Die habe er vertrösten müssen. Sinken die Preise nach Ostern wieder? Eins ist klar: Nach Ostern wird die Eiernachfrage wieder sinken. Davon geht auch Dorothea Stauder von Eier-Stauder in Mainz-Bretzenheim aus. Der Betrieb hat keine eigenen Hühner, sondern bezieht die Eier selbst von anderen Erzeugern aus Deutschland. Vor Kurzem seien die Einkaufspreise etwas nach oben gegangen, erzählt Dorothea Stauder. "Aber wenn die Nachfrage sinkt, vielleicht sinken nach Ostern dann auch die Preise wieder."