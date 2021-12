Beschicker auf dem Weihnachtsmarkt zufrieden mit Bändchen-Lösung

per Mail teilen

Die Standbetreiber und -betreiberinnen auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt ziehen zwei Wochen nach der Eröffnung eine positive Zwischenbilanz. Nach Angaben von Weihnachtsmarkt-Sprecher Marco Sottile klappt die Kontrolle der 2G-Regel mit den farbigen Bändchen reibungslos. Dass es so gut laufen würde, habe er nicht gedacht, sagt Sottile. Die Bändchen seien von allen gut angenommen worden, sowohl von den Besucherinnen und Besuchern als auch von den Standbetreibern. Ordnungsamt und Polizei kontrollierten regelmäßig, dass auch wirklich jeder ein buntes Bändchen am Arm trage. Der Umsatz der Beschicker sei jedoch deutlich geringer als früheren Jahren, so Sottile.

Nach Angaben eines Sprechers der Stadt Mainz kommen etwa 30 Prozent weniger Besucherinnen und Besucher. Bislang seien 240.000 Bändchen verteilt worden. Ob der Weihnachtsmarkt wie geplant bis zum 23. Dezember weiter gehen könne, hänge von der Entwicklung der Corona-Zahlen ab.