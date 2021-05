Mehrere Gesundheitsämter in der Region Rheinhessen/Nahe stellen ab sofort schriftliche Bescheinigungen für Corona-Genesene aus. Wie Betroffene eine solche Bescheinigung bekommen können, ist allerdings je nach Wohnort unterschiedlich.

Rund 4.000 Briefe würden bis Mitte nächster Woche kostenlos und automatisch per Post verschickt, so der Leiter der Corona-Stabsstelle im Kreis Bad Kreuznach, Ron Butschat. Und zwar an alle Menschen, die in den letzten sechs Monaten eine nachgewiesene Corona-Infektion hatten.

Beim Gesundheitsamt im Kreis Mainz-Bingen, das auch für die Stadt Mainz zuständig ist, müssen die Bescheinigungen dagegen von den Betroffenen selbst beantragt werden und sollen neun Euro kosten.

Der Kreis Alzey-Worms stellt solche Papiere nach eigenen Angaben noch nicht aus. Hier gelten wie bisher die PCR-Testergebnisse als Nachweis. Mit den Bescheinigungen können Corona-Genesene diverse Lockerungen in Anspruch nehmen, zum Beispiel entfällt für sie in der Regel die Testpflicht.