Auf der A61 bei Bornheim (Kreis Alzey-Worms) ist ein Lkw-Fahrer in der Nacht zum Montag von der Fahrbahn abgekommen und in die Böschung gefahren. Nach Angaben der Polizei gab der Fahrer an, am Steuer kurz eingeschlafen zu sein. Er blieb bei dem Unfall unverletzt. Ein Spezialunternehmen sei derzeit dabei, den Lkw samt Anhänger mit einem Kran aus der Böschung zu heben. Wie die Polizei weiter mitteilt, kommt es aufgrund der Bergungsarbeiten in Richtung Koblenz zu einem Stau.