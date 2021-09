Tipps in Mainz zum Schutz vor Überflutungen

per Mail teilen

Der Wirtschaftsbetrieb Mainz bietet ab sofort vermehrt kostenlose Beratungen zum Schutz vor Überflutungen an. Nach der Hochwasserkatastrophe vor zwei Monaten sei die Nachfrage groß.

Viele Menschen seien nach der Flut im nördlichen Rheinland-Pfalz verunsichert, teilt der Wirtschaftsbetrieb mit. Sie würden sich jetzt die Frage stellen, wie sie ihr eigenes Zuhause vor Überflutungen schützen können.

Um diese Frage zu beantworten, baut der Wirtschaftsbetrieb sein Beratungsangebot aus. Bis Anfang November ist zweimal pro Woche ein Experte in den verschiedenen Mainzer Stadtteilen unterwegs, um Bürgerinnen und Bürger individuell zu beraten. Los geht es am Montag um 17 Uhr in Finthen.

Wer das Angebot nutzen möchte, muss vorher einen Termin vereinbaren - entweder telefonisch (06131 97 15 - 196 oder -197) oder per Email (wirtschaftsbetrieb.mainz@stadt.mainz.de)

Laut Wirtschaftsbetrieb finden außerdem immer donnerstags Beratungen im Mainzer Umweltladen statt.