Beratung zum Überflutungsschutz

Anmod:

Wie können wir unser Haus vor Starkregen und Überflutung schützen? Diese Frage stellen sich nach der Flutkatastrophe im Ahrtal und in der Eifel viele Menschen, in ganz Rheinland-Pfalz. Beim Mainzer Wirtschaftsbetrieb ist die Nachfrage nach Informationen dazu seitdem riesig. Der Wirtschaftsbetrieb ist für Themen wie Überflutung und Entwässerung zuständig. In allen Mainzer Stadtteilen gibt es jetzt extra Beratungstermine. Gestern Abend gings los, in Mainz-Finthen. SWR4-Reporterin Rabea Amri war dabei.

Abmod:

Schon heute (Dienstag) findet der nächste Beratungstermin im Stadtteil Ebersheim statt. Eine Anmeldung dafür ist dringend nötig, da der Experte sich auf das jeweilige Problem vorbereiten muss.