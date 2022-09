Belgisches Königspaar kommt nach Mainz

per Mail teilen

König Philippe und Königin Mathilde aus Belgien kommen Anfang Oktober nach Rheinland-Pfalz. Unter anderem besuchen sie Mainz und das Mittelrheintal.

Zum Start ihrer Rundreise am 5. Oktober wird das belgische Königspaar das Mainzer Unternehmen BioNTech besuchen, das den ersten in Europa zugelassenen Impfstoff gegen Corona entwickelt hatte.

Majestäten besuchen BioNTech-Labor für Immuntherapien

Dort werden König Philippe (62) und Königin Mathilde (49) unter anderem ein Labor zur Entwicklung und Herstellung von individualisierten mRNA-basierten Immuntherapien besichtigen. Außerdem werden sie mit Vertretern des Unternehmensvorstandes ins Gespräch kommen.

Besuch im Mainzer Gutenbergmuseum mit Druckerpresse und Bibeln

Anschließend werden die Majestäten von dem Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) begrüßt und tragen sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Von dort geht es weiter ins Gutenbergmuseum, wo das Königspaar eine Vorführung der Druckerpresse erleben und den Tresor mit den Gutenberg-Bibeln besichtigen wird.

Nach einem Empfang in der Staatskanzlei reisen die beiden weiter in die Pfalz. Dort besuchen sie den Chemie-Konzern BASF und beschließen den Tag mit einem Abendessen im Weingut von Winning in Deidesheim.

Fahrt per Schiff durch das Mittelrheintal

Am Tag darauf werden König Philippe und Königin Mathilde das Mittelrheintal besuchen und von Sankt Goar aus mit dem Schiff nach Koblenz fahren, wo ihre Reise am Mittag zuende geht.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird die Majestäten bei ihrer Besuchstour durch Rheinland-Pfalz begleiten. Außerdem werden an verschiedenen Orten auch rheinland-pfälzische Ministerinnen und Minister dabei sein.