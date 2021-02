per Mail teilen

Die Fernsehfastnachtssitzung "Mainz bleibt Mainz" findet am Freitag wegen Corona ohne Zuschauer statt. Die Stimmung kommt diesmal aus dem Computer. Spezialauftrag für einen Mann.

Stimmungsmacher Daniel Brusch bei der Aufzeichnung von "Mainz bleibt Mainz" an seinem Mischpult. SWR Martin Homann

Ein dreifach donnerndes Helau, ein Tusch und donnernder Applaus, das alles gehört eigentlich zur Fastnachtssitzung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" dazu. Wegen der Pandemie gibt es aber in diesem Jahr weder Zuschauer im Saal noch eine Kapelle. Damit dennoch beim Fernsehpublikum Stimmung aufkommt, saß SWR-Sounddesigner Daniel Brusch an seinem Mischpult: Applaus und Gelächter,passend zum Geschehen, lagen in seinen Händen.

90 unterschiedliche Soundelemente für eine Sitzung

Rund 500 mal hatte Daniel Brusch bei der Aufzeichnung dieser Sitzung einen Einsatz. Das erfordert höchste Konzentration. "Wir wollten nicht immer ein und den selben Lacher einspielen. Sondern wir haben versucht, die Stimmung im Saal einigermaßen original herzustellen." Brusch brauchte dabei viel Gefühl: Ein langes Gelächter bei einem tollen Gag eines Redners, einen Dreifach-Tusch, wenn den die Kapelle auch gespielt hätte. Ein "Uijuijui" wenn es passt. Insgesamt 90 unterschiedliche Sound-Elemente waren digital gespeichert und alle wurden während der Sitzung gebraucht.

Wer ist der Aktive und wer ist das Papppublikum? SWR Stefan Schmelzer

Das Publikum ist nicht zu ersetzen

"Wir wollen dem Fernsehpublikum ein bisschen dieses Mainz bleibt Mainz-Gefühl rüberbringen", erklärt Daniel Brusch. Aber es sei auch für die Redner wichtig gewesen, die es ja gewohnt sind, dass das Publikum auf ihre Pointen reagiert. Und tatsächlich, so Brusch, hätte sich gezeigt, dass die Künstler den Applaus vom Band angenommen hätten, dass sie darauf reagiert hätten. Und sie hätten sich dadurch auch ein Stück weit getragen gefühlt. Aber, und das sei allen Beteiligten dieser ungewöhnlichen Fernsehfastnachtssitzung klar: Das lebendige Publikum ist durch nichts zu ersetzen.

Die ARD sendet die aufgezeichnete Fernsehsitzung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" am Freitag, den 12.2.2021 um 20:15 Uhr.