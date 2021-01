per Mail teilen

Nach dem Raub auf eine Postfiliale im Mainzer Stadtteil Bretzenheim am Montag vergangener Woche hofft die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Beamte verteilen im Laufe des Mittwochs Flyer an die Anwohner. Zudem führen die Beamten Bürger- sowie Nachbarschaftsbefragungen durch. Vergangene Woche hatte ein Unbekannter die Verkäuferin eines Blumengeschäftes mit integrierter Postfiliale niedergeschlagen, mit einer Schusswaffe bedroht und so Geld erpresst. Der Unbekannte konnte fliehen.