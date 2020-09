Die Stadt Bingen nimmt in diesem Jahr erneut an der bundesweiten Untersuchung "Vitale Innenstädte" teil. Sie wird vom Institut für Handelsforschung Köln an verschiedenen Standorten in der Binger Fußgängerzone durchgeführt. Ab heute werden deshalb Passanten zur Attraktivität der Innenstadt befragt. Die Umfrage ist laut Stadt anonym, persönliche Daten wie Name oder Anschrift muss niemand angeben. Weitere Befragungen finden am kommenden Samstag sowie nächsten Donnerstag und Samstag statt.