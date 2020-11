Die Wissenschaftliche Stadtbibliothek Mainz zeigt in einer Ausstellung Originalbriefe des Komponisten Ludwig van Beethoven, die er an den Musikverlag Schott geschrieben hat. Anlass ist Beethovens 250. Geburtstag. Besucher können in der Ausstellung Briefe des Komponisten lesen, die nach Angaben der Stadt normalerweise in einem Tresor verwahrt werden. Die Briefe schrieb Beethoven an den damaligen Inhaber des Musikverlags Schott während ihrer Zusammenarbeit. Die Stadt Mainz hat die Schriftstücke im Jahr 1871 von dem Verlagsinhaber Franz Schott geschenkt bekommen. Die Ausstellung in der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek ist bis 21. Dezember montags bis freitags geöffnet. Der Eintritt ist frei. Zusätzlich können die digitalisierten Briefe über das Internetportal „dilibri“ eingesehen werden.