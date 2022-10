Zwischen Mainz und Frankfurt halten ab Freitagabend keine Züge

per Mail teilen

Und täglich grüßt das Murmeltier: Schon wieder gibt es Probleme für Zugreisende. Jetzt ist die Strecke von Mainz nach Frankfurt betroffen. Dort gibt es laut Deutsche Bahn bis Sonntag erhebliche Beeinträchtigungen.

Nach Angaben der Bahn wird die Haltestelle Frankfurt-Stadion zu einem großen Knotenpunkt ausgebaut. Deshalb kommt es von Freitagabend, 28. Oktober, bis Sonntagabend, 30. Oktober 2022, zu erheblichen Beeinträchtigungen im Zugverkehr zwischen Frankfurt-Stadion und Frankfurt Hauptbahnhof.

Regionalzüge werden umgeleitet

Alle Züge der Linien RE 3 und RB 33 werden in dieser Zeit über Frankfurt-Höchst umgeleitet. Das bedeutet laut Bahn aber auch, dass alle Haltestellen zwischen dem Mainzer und dem Frankfurter Hauptbahnhof nicht angefahren werden.

Zugreisende, die diese Haltestellen erreichen wollen, können ab Mainz die stündlich fahrenden S-Bahnen der Linie S8 nutzen. Die Fahrt endet allerdings an der Haltestelle Frankfurt-Süd oder Frankfurt-Stadion. Von dort aus besteht die Möglichkeit, mit den S-Bahnen der Linie S9 bis zum Frankfurter Hauptbahnhof weiterzufahren.

In Richtung Mainz verkehren die Züge planmäßig, jedoch fahren sie aufgrund der Baustellensituation etwas früher in Frankfurt-Niederrad ab.

Keine Regionalbahn zwischen Bad Kreuznach und Kaiserslautern

Züge der Linie RE 17 fallen nach Bahnangaben an den Wochenenden zwischen Bad Kreuznach und Kaiserslautern aus. Grund ist die Baustelle auf der Strecke Bad Kreuznach nach Bingen. Deshalb fahren dort bis zum 6. November an den Wochenenden keine Züge, sondern Busse. Wer Richtung Kaiserslautern will, kann ab Bad Kreuznach die Züge der Linie RB 65 nutzen.