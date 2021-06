per Mail teilen

Geld bekommen, einfach so, jeden Monat. Das ist der Gedanke hinter dem bedingungslosem Grundeinkommen. Steffi Jost aus Worms bekommt seit April jeden Monat 1.000 Euro - für ein Jahr lang.

Der Verein "Mein Grundeinkommen" verlost schon länger bedingungslose Grundeinkommen. Eine der Gewinnerinnen ist Steffi Jost aus Worms. Sie bezieht seit April für ein Jahr ein monatliches bedingungsloses Grundeinkommen von 1.000 Euro.

Das ist aber nicht das erste Modell dieser Art. Am Dienstag startete außerdem das auf drei Jahre angelegte Pilotprojekt "Bedingungsloses Grundeinkommen". Die 122 Teilnehmer bekommen 1.200 Euro monatlich, ohne eine Gegenleistung dafür erbringen zu müssen.

Für Steffi Jost aus Worms bedeutet das Grundeinkommen vor allem, dass Druck von ihr abgefallen ist:

"Nicht bei jeder nötigen Ausgabe überlegen, ob ich dafür erst zwei Monate sparen muss"

Die 30-Jährige hat ein Haus geerbt, und wenn nun dringende Reparaturen anstehen, muss sie nicht überlegen, ob sie sich die leisten kann - oder ob doch, wie früher, eine Notlösung her muss.

Mit dem Geld Selbständigkeit erweitern

Um auch langfristig mehr Geld zu verdienen, nutzt Steffi Jost ihr bedingungsloses Grundeinkommen, um sich beruflich weiter zu entwickeln. Bislang schreibt sie Internet-Texte, zum Beispiel für Baumärkte. Nun hat sie dank der zusätzlichen 1.000 Euro Zeit, sich fortzubilden.

Langzeitstudie soll Klarheit über Auswirkungen bringen

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat jetzt zusammen mit der Initiative "Mein Grundeinkommen" das auf drei Jahre angelegte Pilotprojekt begonnen. Wie sich das Grundeinkommen auswirkt, ist bislang nicht gründlich wissenschaftlich untersucht worden, sagt der Leiter des Pilotprojektes, Professor Jürgen Schupp vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin (DIW).

"Stimmen die Klischees, dass die Empfänger faul werden - oder werden sie sogar kreativer?"

Spannend sei es, herauszufinden, ob Menschen, die einfach so 1.000 Euro bekommen, wirklich, wie Kritiker befürchten, faul werden - oder ob sie im Gegenteil diesen finanziellen Spielraum nutzen, um längst fällige Veränderungen in ihrem Leben zu wagen - zum Beispiel, um etwas an ihrem Beruf zu ändern.

Bedingungslos - bis auf den Fragebogen