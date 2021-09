In der Region sind am Sonntag zwei neue Ortsbürgermeister gewählt worden. In Niederheimbach in der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe ist der Parteilose Richard Mézes neuer Ortsbürgermeister. In Bechtheim in der Verbandsgemeinde Wonnegau machte Tobias Perlick von der SPD das Rennen. Beide Gemeinden hatten zuvor Ortsbürgermeister von der Freien Wählergemeinschaft.