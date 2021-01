per Mail teilen

Die Hälfte der 50 umstrittenen Beatmungsgeräte des Landkreises Bad Kreuznach könnte demnächst komplett zum Einsatz kommen.

Unter anderem könnten die Krankenhäuser in der Region damit aufgestockt werden, falls die Zahl der schweren Corona-Fälle stark ansteigt. Weil Landrätin Bettina Dickes (CDU) im vergangenen Frühjahr für den Kreis 50 Beatmungsgeräte gekauft hatte, stand sie immer wieder in der Kritik. Denn bisher wurden sie nicht genutzt. Fünf der Beatmungsgeräte wurden nun fest in Rettungswagen eingebaut, fünf weitere stehen auf Vorrat bereit.

15 Geräte wurden für die großen Kliniken in Kirn, Meisenheim und Bad Kreuznach für Notfälle vormontiert, sagte ein Kreissprecher. Von einem Verkauf der überschüssigen Geräte will Landrätin Dickes wegen einer möglichen dritten Corona-Welle zunächst absehen. Zwar habe es bereits mehrere Kaufangebote von Hilfsorganisationen gegeben, allerdings nur weit unter dem eigentlichen Kaufpreis. Ob die Beatmungsgeräte weiterverkauft werden sollen, könnte der Kreistag frühestens Ende März entscheiden.