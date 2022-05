Bauwirtschaft fordert weiterhin Mülldeponie im Steinbruch Laubenheim

Die Bauwirtschaft in der Region spricht sich weiterhin für eine Baumülldeponie in Mainz-Laubenheim aus. Nach Angaben der Handwerkskammer gibt es dafür dringenden Bedarf. Der Bauboom in Mainz halte an, sagt Peter Karrie, Obermeister der Bau-Innung Mainz. Gerade im Bereich der Biotechnologie werbe die Stadt aktuell um Unternehmen und Arbeitskräfte, sodass dort in den kommenden Jahren vermutlich viel gebaut werde. Ohne eine Deponie in Laubenheim müsste belastetes Erdreich aber nach Wiesbaden, Framersheim oder in andere Deponien gebracht werden. Eine Deponie in Laubenheim wäre dagegen deutlich günstiger und klimaneutraler. Deshalb wolle die Bauwirtschaft mit den Mitgliedern des Mainzer Stadtrats nochmal das Gespräch suchen. Nach über 10 Jahren Planung hatte die Mainzer Umweltdezernentin Steinkrüger angekündigt, dass es im ehemaligen Laubenheimer Steinbruch doch keine Deponie geben soll. Der Stadtrat soll darüber im Juli abstimmen.