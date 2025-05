Die Bauarbeiten am neuen Gymnasium Mombach stehen aktuell still. Grund dafür ist nach Angaben der Stadt Mainz eine Klage aus der Nachbarschaft.

Jemand aus der direkten Nachbarschaft des Gymnasiums hatte Widerspruch gegen die Baugenehmigung eingelegt. Das beantragte Eilverfahren habe das Verwaltungsgericht Mainz bereits abgelehnt, teilt die Stadt mit. Diese Einschätzung sei aber vorläufig und könne in einem Hauptsacheverfahren anders beurteilt werden.

Neues Gymnasium Mombach wird wohl frühestens 2028 fertig

Um rechtlich abgesichert zu sein, müsse nun der Stadtrechtsausschuss entscheiden. Bis dahin habe die Stadt einen Baustopp verhängt. Das Gymnasium Mombach wird deshalb später fertig als geplant. Aktuell spricht die Stadt vom Jahr 2028.

Stadt Mainz will weitere Container beschaffen

Am Gymnasium wird seit 2023 unterrichtet. Los ging es damals mit vier fünften Klassen und rund 100 Schülerinnen und Schülern im Stadtteil Lerchenberg. Seitdem wird die Schule jährlich um eine Stufe größer. Der Umzug an den ursprünglich vorgesehenen Standort in Mombach erfolgte im Juli 2024. Dort werden die Kinder seitdem in einem Provisorium aus Containern unterrichtet.