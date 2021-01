Die Herbstferien werden auch dieses Jahr für Bauarbeiten an rheinhessischen Straßen genutzt. Durch die Sperrungen und Umleitungen kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Worms ist die Landesstraße 428 zwischen Schwabenheim und Stadecken-Elsheim in der Ortsdurchfahrt von Elsheim bis zum 24. Oktober voll gesperrt. In dieser Zeit werde die Fahrbahn wegen Schäden erneuert. Bereits seit März laufen Arbeiten in Elsheim, die auf der vielbefahrenen Durchgangsstraße die Verkehrssicherheit erhöhen sollen. Einige Straßen sind deshalb dort dauerhaft gesperrt, die Landesstraße Richtung Schwabenheim ist laut LBM zum Ende der Herbstferien aber wieder befahrbar.

Zwei Kreisel dicht

Ebenfalls bis Ende der Herbstferien dauern die Arbeiten am Kreisel der L413 in Nieder-Olm. Für Fahrten von und nach Ebersheim bedeutet das großräumige Umleitungen über Harxheim und Köngernheim beziehungsweise Hahnheim und Sörgenloch.

Wegen Fahrbahnerneuerung am Kreisel an der L414 bei Gau-Odernheim ist dort der Kreisel mit den Zufahrten Mainzer Straße und Bahnstraße bis Ende der Herbstferien voll gesperrt.

Neue Fahrbahndecke in Nierstein

Am Ortsrand von Nierstein wird vom Kreisel an der B420 bis zum Bahnübergang der Bahnlinie Mainz-Ludwigshafen die Fahrbahndecke erneuert. Zunächst werden laut LBM rund 8.000 Quadratmeter Asphaltdecke abgefräst. Spätestens ab Freitagmorgen, 23. Oktober seien Asphaltarbeiten bis in die frühen Morgenstunden des 24. Oktober geplant. Die neue Schicht müsse im Laufe des Wochenendes auskühlen und dürfe auf keinen Fall befahren werden, so der LBM.

Mainzer Baustellen an der Rheinachse

Kleinere Straßenbaustellen gibt es in den Ferien auch in der Mainzer Innenstadt. Auf der Rheinachse zwischen Theodor-Heuss-Brücke und dem DB-Cargo-Gebäude gibt es fünf Baustellen, die zu Behinderungen auf der Rheinstraße führen können.