Hallenbad Worms: Aufwändige Sanierungsarbeiten haben begonnen

Mit dem ersten Spatenstich haben in Worms die Sanierungsarbeiten im Heinrich-Völker-Bad begonnen. Das Bad ist in die Jahre gekommen, die Bausubstanz marode.

Voraussichtlich 16 Millionen Euro investieren Stadt, Land und Bund in das sanierungsbedürftige Bad an der Alzeyer Straße. Ob dieser Betrag eingehalten wird, kann heute noch niemand sagen. Grund für diese Unsicherheit sind steigende Kosten für Baustoffe und Handwerksbetriebe, denen das Personal fehlt. Der rheinland-pfälzische Sportminister Ebling (SPD) signalisierte am Montag in Worms jedoch, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in absehbarer Zeit in Worms auf ein neues, modernes Sportbad freuen könnten.

"Das Recht schwimmen zu gehen ist ähnlich wie das Recht auf schreiben und lesen."

Das Land und der Bund zahlen mit 10,7 Millionen Euro den größten Teil des Geldes, der gebraucht wird, um das marode und schon lange nicht mehr zeitgemäße Wormser Schwimmbad wieder fit zu machen.

SWR Karin Pezold

Umbauarbeiten im Wormser Schwimmbad bereits jetzt sichtbar

Die Vorarbeiten für den Umbau und die Sanierung des Bades sind im Eingangsbereich bereits zu sehen. Kabel hängen von der Decke, neue Leitungen sind verlegt, der Boden bekommt einen neuen Belag. Der größte Eingriff: Ein Nebengebäude rechts neben dem Eingang soll abgerissen werden. Dort wird ein zweigeschossiger Neubau entstehen, in dem es auch ein Lehrschwimmbecken geben wird und wo die Verwaltung des Bades unterkommen soll. Außerdem ist dort ein neues Kinderbecken geplant, alles wird barrierefrei und energieeffizient.