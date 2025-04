Seit einem Monat herrscht Ausnahmezustand unweit des Mainzer Hauptbahnhofs. Der Eingang zur Innenstadt von Westen aus wird durch die Baustelle am Münsterplatz erschwert. Mit Konsequenzen für Stadtbesucher und den Einzelhandel.

Am Münsterplatz, wo sonst minütlich Busse und Straßenbahnen rollen, werden gerade neue Gleise verlegt, um den zukünftigen Straßenbahnabschnitt auf der Binger Straße dort anzuschließen.

Bis zum 4. Mai sollen die Bauarbeiten beendet sein. Denn an dem Tag findet in unmittelbarer Nähe der Gutenberg-Marathon statt. "Wir liegen sogar etwas vor der Zeit", sagt Jochen Erlhof, Geschäftsführer der Mainzer Mobilität. "Momentan gehen wir sogar davon aus, dass schon am 3. Mai wieder Straßenbahn über den Münsterplatz Richtung Mainz-Hechtsheim fahren können."

Umsatzeinbrüche im Einzelhandel in Mainz

Der Einzelhandel unterdessen ist nicht so optimistisch gestimmt. "Die Umsätze der umliegenden Geschäfte sind 15 bis 38 Prozent heruntergegangen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum", so Quartiersmanager Jan Sebastian. Er hat eine Umfrage unter den Einzelhändlern zwischen Münsterplatz und Schillerplatz gemacht. Das können natürlich auch noch andere Gründe haben, aber "man bekommt das Bild, dass die Umsätze mit dem Start der Baustelle heruntergerauscht sind.

Auch Helen Bender, zweite Vorsitzende der Werbegemeinschaft Mainz, sagt, dass die Kunden der ansässigen Einzelhändler aufgrund der Baustelle oft genervt sein. Und gerade für Stadtfremde sei es schwierig, in die Stadt zu kommen.

Bunte Lampions für die gute Shopping-Stimmung

Quartiersmanager Jan Sebastian findet es aber gut, dass die Stadt Mainz ein Budget für Baustellenmarketing habe. So hängen zwischen Münsterplatz und Schillerplatz zurzeit bunte Lampions, Blumensticker kleben auf dem Boden und in vielen Schaufenstern hängen Textzeilen aus dem Osterspaziergang von Goethes Faust. All das versuche den Bereich an der Baustelle attraktiv zu machen.

Die Stadt Mainz betreibt Baustellenmarketing: Die Luftballons sollen den Bereich um die Baustelle für Besucher attraktiv machen. SWR Daniel Brusch

Schienenersatzverkehr läuft gut

Positives hat auch Jochen Erlhof zu berichten. So habe es bisher erst acht Beschwerden von Fahrgästen gegeben. Der Schienenersatzverkehr klappe besser als gedacht und auch die Busse stünden weniger im Stau als gedacht. Autofahrer brauchen indes viel Geduld, wenn sie von Westen her in die Mainzer Innenstadt fahren wollen.

Bauarbeiten der neuen Straßenbahn bis Ende 2025

Wenn die Baustelle auf dem Münsterplatz abgeschlossen ist, geht es jedoch auf der Alicenbrücke weiter. Da saniert die Mainzer Mobilität im Auftrag der Stadt Mainz eine Übergangskonstruktion der Brücke. "Da kann man immer noch Überraschungen erleben, in welchem Zustand die Bauteile sind", so Erlhof.

Die gesamten Bauarbeiten dauern noch bis Ende des Jahres an. Sie dienen der Errichtung eines rund 300 Meter langen neune Straßenbahnstücks, um den Vorplatz des Hauptbahnhofs zu entlasten.