Im Rhein-Selz-Park, dem ehemaligen Kasernengelände bei Nierstein, sind in Bauschutt krebserregende Stoffe entdeckt worden. Mutmaßlich seit Jahren lagert der Schutt offen auf dem Gelände.

Das Areal, um das es geht, ist die ehemalige "Family Housing" US-amerikanischer Soldaten. Nachdem die US-Streitkräfte abgezogen waren, hatte ein kuwaitischer Investor das Gelände 2018 gekauft. Er wollte dort Luxusvillen bauen. Dazu wurden die bestehenden Gebäude entkernt und der Bauschutt zwischen den Gebäuden gelagert. Kurz darauf wurde ein Baustopp über den gesamten Rhein-Selz-Park verhängt, weil der Bebauungsplan fehlerhaft war.

Bauschutt auf dem ehemalugen Kasernengelände bei Nierstein SWR

Gefährlicher Abfall offen gelagert

Ein Gutachter eines Mainzer Baugrund-Instituts hat sich nun die Halden voller Bauschutt im Rhein-Selz-Park angesehen und Dämmmaterialien mit sogenannten künstlichen Mineralfasern festgestellt. Das Gutachten liegt dem SWR vor. Diese Mineralfasern gelten als krebserregend. In dem Gutachten wird weiter festgestellt, dass diese Materialien "nicht fachgerecht" und nicht "nach dem derzeitigen Stand der Technik separiert wurden". Außerdem seien die künstlichen Mineralfasern (KMF) "lose abgelegt" worden. Es handele sich um gefährlichen Abfall, der "umgehend vollständig unter Berücksichtigung der Arbeitsschutzmaßnahmen in geeignete Behältnisse" verpackt werden müsse.

Knußmann: Entsorgung kostet mindestens 2 Millionen Euro

Der Fund der gefährlichen Materialien war am Montagabend auch Thema in der Orstbeiratssitzung des Niersteiner Stadtteils Schwabsburg. Das bestätigte Ortsvorsteher Benjamin Loos (SPD) dem SWR. Der Niersteiner Bürgermeister Jochen Schmitt (FWG), der ebenfalls in der Sitzung anwesend war, habe gesagt, die Kreisverwaltung sei darüber informiert. Diese hat jetzt bestätigt, dass sie die Ablagerungen auf gesundheitsgefährdende Stoffe prüft. Es werde, so die Mitteilung, je nach Ergebis ein Bußgeld- oder Strafverfahren eingeleitet.

Riesige Haufen Bauschutt, die seit Jahren im Rhein-Selz-Park lagern SWR

Auch die Besitzer des restlichen Rhein-Selz-Parks, die Investoren Wolfram Richter und Ottmar Knußmann, sind vom Gutachter informiert worden. Die Entsorgung des belasteten Materials koste mindestens 2 Millionen Euro, so Knußmann. Dieses Geld müssten die Kuwaitis bezahlen.