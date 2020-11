Am Autobahnkreuz Mainz-Süd wird heute Abend die A60 vorübergehend gesperrt - ganz planmäßig. Nicht im Plan: die Arbeiten an der neuen Brücke dort. Noch immer steht die Frage im Raum, ob eine Baufirma nicht richtig gearbeitet hat.

Seit Wochen ruhen die Bauarbeiten an der südlichen Brücke des Autobahnkreuzes Mainz-Süd. Schuld daran sind nach Angaben des zuständigen Landesbetriebs Mobilität in Koblenz (LBM) zahlreiche Risse im Beton der Fahrbahn der neu gebauten Brücke. Wie die entstehen konnten, ist noch nicht endgültig geklärt. Bis Mitte November muss die zuständige Baufirma dem LBM ein Sanierungskonzept vorlegen.

Arbeiten verzögern sich mindestens ein halbes Jahr

Erst wenn die Schäden an der Brücke in Richtung Frankfurt behoben sind, könne die zweite Brücke in Richtung Bingen abgerissen und neu gebaut werden, so der LBM. Insgesamt verzögern sich die Arbeiten um mindestens ein halbes Jahr.

Die Arbeiten am Autobahnreuz Mainz begannen 2017 mit dem Abbruch der Südbrücke. Landesbertrieb Mobilität

Die Bauarbeiten für die beiden Brücken am Autobahnkreuz Mainz-Süd hatten 2017 begonnen. Eigentlich hätten die Arbeiten für die erste Brücke schon in diesem Spätsommer abgeschlossen sein sollen. Der Abriss der nördlichen Brücke war für November geplant. Dann sollte der Verkehr über die fertige neue Brücke laufen. Das wird laut LBM jetzt frühestens im Frühjahr 2021 der Fall sein.

A60 Richtung Darmstadt gesperrt

In der Nacht von Donnerstag (4.11.) zu Freitag wird am Autobahnkreuz Mainz-Süd nun die A60 in Fahrtrichtung Darmstadt ab 21.00 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die A63 umgeleitet. Vorraussichtlich um 5.00 Uhr am Freitagmorgen soll die Strecke dann wieder freigegeben werden.

Diese Arbeiten haben nach Angaben des LBM aber nichts mit den Problemen mit dem Beton auf der neuen Brücke zu tun. Vielmehr würden alte Schäden an der Fahrbahn von Bingen kommend saniert werden.