Baukran stürzt auf Wohnhaus

In Wiesbaden-Erbenheim ist am Freitagvormittag ein großer Baukran auf ein Wohnhaus gestürzt. Wie die Wiesbadener Feuerwehr mitteilt, wurde niemand verletzt. Durch den Kran seien Elektroleitungen in dem Haus abgerissen, sodass es in der Folge kleine Brände im Haus gegeben habe. Dies habe die Feuerwehr unter Kontrolle, der Energieversorger habe sofort den Strom abgestellt. Allerdings bohre sich der Kran teilweise ins Dach des Hauses. Und: Er habe Schräglage und es bestehe die Gefahr, dass er auf angrenzende Häuser stürze. Daher habe die Feuerwehr die benachbarten Mehr- und Einfamilienhäuser mit etwa 50 Menschen evakuiert. Weil das beschädigte Haus einsturzgefährdet sei, könnten die Einsatzkräfte derzeit noch nicht reingehen. In Wiesbaden-Erbenheim kommt es wegen der Absperrungen zu massiven Verkehrsbehinderungen.