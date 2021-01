Der Bauausschuss des Mainzer Stadtrats hat am Donnerstagabend dem ersten Bebauungsplanentwurf für das Einkaufszentrum in der Mainzer Innenstadt zugestimmt. Ein Investor will das Einkaufszentrum auf dem Karstadt-Areal an der Mainzer Ludwigsstraße bauen. In der virtuellen Sitzung, die im Internet übertragen wurde, gab es von den Bauausschuss-Mitgliedern zahlreiche Anmerkungen zu dem Bebauungsplan-Entwurf der Stadtverwaltung. Mehrfach wurde aus verschiedensten Fraktionen der Wunsch geäußert, dass in das Einkaufsquartier Wohnungen eingeplant werden. Außerdem wurde die Stadtverwaltung aufgefordert, möglichst wenige öffentliche Flächen an den Investor abzugeben. Die Mainzer Baudezernentin Marianne Grosse sagte, die Vorschläge der Bauausschussmitglieder würden nun geprüft und unter Umständen in die zweite Version des Entwurfs eingearbeitet. Als Nächstes soll der Bebauungsplan ein erstes Mal öffentlich ausgelegt werden, sodass auch Mainzer Bürgerinnen und Bürger Einwendungen einreichen können.