In Stadecken Elsheim (Kreis Mainz-Bingen) hat der nächste Bauabschnitt an der Ortsdurchfahrt begonnen. Die Landesstraße 426 bleibt für den Durchgangsverkehr weiter voll gesperrt, die großräumige Umleitung bleibt bestehen. In Stadecken-Elsheim werden seit März vergangenen Jahres die Landesstraßen 426 und 428 neu ausgebaut. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität in Worms war der Fahrbahnzustand schlecht. Der Neuausbau soll die Verkehrsqualität verbessern und die Verkehrssicherheit erhöhen. Die Baukosten werden auf 3,7 Millionen Euro geschätzt.