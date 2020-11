In Ingelheim beginnen heute umfangreiche Bauarbeiten in der Mainzer Straße. Nach Auskunft der Stadt soll bis zum Frühjahr 2022 die gesamte Straße von Grund auf erneuert werden – vom Straßenunterbau mit Entwässerungsrinnen bis zu einem neuen Asphalt-Belag und Pflastersteinen an den Rändern. Für die Arbeiten wird die Mainzer Straße abschnittsweise voll gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet. Über verlegte Bushaltestellen will die Stadt rechtzeitig informieren.