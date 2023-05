Die Salzbachtalbrücke wird neu gebaut. Ende des Jahres soll auf der A66 wieder der Verkehr rollen. Bis dahin braucht man rund um die Großbaustelle weiterhin Geduld.

Am Dienstag, 30. Mai, und am Mittwoch, 31. Mai, kommt es zu Verkehrsbehinderungen unterhalb der Salzbachtalbrücke. Nach Angaben der Stadt Wiesbaden werden für den Neubau der Autobahnbrücke Betonfertigteile angeliefert.

Nach Angaben der Stadt Wiesbaden kommt es deshalb abends ab 19 Uhr zu Einschränkungen – und zwar auf der B263/A671. Die Straße verläuft unterhalb der Autobahnbrücke. Bis 3 Uhr morgens ist sie nur einspurig befahrbar.

Aus Sicherheitsgründen werde es zudem in diesem Zeitraum zu kurzen Vollsperrungen kommen, so die Stadt Wiesbaden. Die vierspurige Salzbachtalbrücke war im November 2021 wegen akuter Einsturzgefahr gesprengt worden. Knapp 140 Menschen mussten dafür ihre Häuser verlassen, ein Tierheim wurde teilweise evakuiert und Teile eines Klärwerks wurden für die Zeit der Sprengung stillgelegt. Nach der spektakulären Sprengung blieben rund 15.000 Tonnen Beton und Stahl übrig.

Viel passiert auf der Baustelle Salzbachtalbrücke

Ende März 2023 wurde dann der letzte Abschnitt der neuen südlichen Salzbachtalbrücke verschoben. Damals hieß es von Seiten der zuständigen Autobahn GmbH, dass die Brücke nun früher fertig werden könnte als geplant. Ursprünglich war der Verschub erst für Ende April vorgesehen.

"Deutliche Verkehrserleichterungen in Sichtweite"

Inzwischen gehen Experten davon aus, dass die Südbrücke Ende des Jahres fertig wird. Im Dezember 2023 soll dort auf vier Spuren wieder der Verkehr rollen. So lange bleibt die A66 an dieser Stelle gesperrt. Das Gesamtprojekt kostet den Bund etwa 150 Millionen Euro. Seit der Sperrung der A66 müssen Auto- und Lastwagenfahrer in Wiesbaden Umwege in Kauf nehmen.