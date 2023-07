Weltweit richten mehr als 100 Millionen Menschen ihre Blicke am Sonntag auf Mainz. Grund dafür ist ein Fußballturnier im ausverkauften Stadion - allerdings ohne Mainz 05.

Obwohl die 05er gerade im Trainingslager in Österreich sind, rollt in der heimischen Mewa-Arena der Ball. Aber hier wird, anders als sonst, kein Bundesliga-Fußball gespielt. Denn beim ersten "Battle of the Socials" gibt sich am Sonntag die internationale Influencer-Elite die Ehre, um am Ende des Tages den sogenannten „Creators Cup-Pokal“ mit nach Hause zu nehmen. Insgesamt vier Teams, bestehend aus YouTubern, TikTokern, Instagram-Influencern und Twitch-Streamern, kämpfen um den Titel. Es werde das größte Influencer-Event der Welt, werben die Veranstalter.

Influencer von vier Social Media-Plattformen laden zum Kicken ein

Unter den Kapitänen Eli (1,5 Millionen Follower auf der Streaming-Plattform Twitch), Knossi (1,4 Millionen Abonnenten auf YouTube), Younes Zarou (53 Millionen Follower auf TikTok) und Lena Mantler (mit ihrer Schwester 20 Millionen Follower bei Instagram) geht es dann um die Ehre und um den Pokal.

Fußball-Turnier wird weltweit gestreamt

Zu sehen gibt es den Giga-Online-Zirkus auf den jeweiligen Accounts und Plattformen der Teamkapitäne – oder eben im Stadion, wenn man sich ganz analog ein Ticket gekauft hat und nicht vor dem Bildschirm sitzen möchte. Die Veranstalter hoffen auf 33.000 Zuschauer. Eine große Halbzeitshow und ein Überraschungsgast bei der Pokalübergabe sollen das Spektakel abrunden. In Zukunft möchte man das Event jährlich austragen.