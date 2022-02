In sechs Mainzer Straßenbahnen können Fahrgäste seit Montag ihre Fahrscheine bargeldlos bezahlen. Das hat die Mainzer Mobilität mitgeteilt. Das kann unter anderem mit EC- oder Kreditkarten an Automaten in den Bahnen geschehen. Wer kein eigenes Bankkonto besitzt, kann sich bei der Mainzer Mobilität eine sogenannte Prepaid-Bezahlkarte kaufen, die mit Geld aufgeladen werden muss. Im Sommer soll dann in allen Mainzer Straßenbahnen und Stadtbussen bargeldloses Bezahlen möglich sein.