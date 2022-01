Ab sofort bargeldloses Bezahlen in Bussen

In den Bussen der Mainzer Mobilität können Fahrkarten ab sofort auch ohne Bargeld bezahlt werden. Die entsprechenden Automaten sind inzwischen installiert. Sie ermöglichen laut Mainzer Mobilität, Fahrkarten ab sofort mit der Kreditkarte oder dem Handy zu bezahlen und nicht mehr beim Fahrer. Der Vorteil: die Standzeit an den Haltestellen verkürzt sich. Auch die Abrechnung werde einfacher, so ein Sprecher der Mainzer Mobilität. Man gehe mit dem Trend, da zum Beispiel auch in Geschäften immer häufiger bargeldlos bezahlt werde. In den nächsten Tagen werden außerdem die Busse der Subunternehmen, die auf Mainzer Strecken fahren, entsprechend umgerüstet und auch in den Mainzer Straßenbahnen werden nach und nach entsprechende Automaten installiert. Noch ist der Ticketkauf in Bahnen mit Bargeld möglich, im Sommer dann aber nur noch bargeldlos.