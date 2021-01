per Mail teilen

Dieses Wurfgeschoss hätte töten können: Am Freitagabend haben unbekannte Täter eine mindestens 80-Kilogramm schwere Holzbank von dem Dach eines Hochhauses in den angrenzenden Mainzer Volkspark geworfen.

Die Dachterrasse ist gesperrt, die Bewohnerinnen und Bewohner des Hochhauses am Mainzer Volkspark stehen immer noch unter Schock. Die massive Holzbank und auch ein Tisch schlugen in einem Trampelpfad ein - dort wo normalerweise regelmäßig Leute aus der Nachbarschaft mit ihren Hunden unterwegs sind. Am Freitagabend war der Weg Menschenleer - verletzt wurde niemand.

Schwierige Spurenauswertung

Die Mainzer Polizei ermittelt noch, ob ein oder mehrere Täter die Bank und den Tisch von der Dachterrasse des 18-stöckigen Hochhauses herunter geworfen haben. Die Spurenauswertung gestaltet sich laut Polizei ziemlich schwierig. Auf der Dachterrasse wurde unter anderem ein Zigarettenstummel gefunden. Ob der einem möglichen Täter gehört, lasse sich bei der nasskalten Witterung im Moment nicht ohne Weiteres sagen.

Bank mit 100 km/h in den Boden eingeschlagen

Fest steht aber: Es hätte deutlich schlimmer ausgehen können. Denn der Holztisch und die 80-Kilogramm-Holzbank hatten massive Eisenfüße. Sie wurden über die hüfthohe Brüstung des Hochhauses 50 Meter in die Tiefe geworfen. Bevor sie mit vermutlich 100 km/h am Boden eingeschlagen sind, hat eins der Möbelstücke ein Loch in die Hausfassade gerissen.

Wohnen der oder die Täter im Hochhaus?

"Dass niemand verletzt wurde, war ein Mordsdusel", sagte Erwin Stufler, ein Sprecher der Eigentümergemeinschaft, dem SWR. "Alle, die im Haus wohnen, sind sprachlos und machen sich Sorgen." Sorgen, dass der oder die Täter selbst im Haus wohnen. Die einen würden sich eine Videoüberwachung wünschen, die anderen hätten am liebsten, dass die Türen im Haus nur noch mit Chipkarten geöffnet werden können, so Stufler.

Mainzer Polizei bittet um Hinweise

Die Dachterrasse ist bis auf weiteres gesperrt und das Schloss an der Terrassentür ist ausgetauscht. Die Mainzer Polizei bittet nach Hinweisen aus der Bevölkerung.