Mithilfe der Mainzer Volksbank sollen in Rheinhessen 16.000 Bäume gepflanzt werden. Auftakt der dieser Aktion war am Freitagvormittag im Mainzer Stadtteil Lerchenberg. Die Pflanzung ist eine von mehreren Aktionen zum 160-jährigen Gründungstag der Mainzer Volksbank in diesem Jahr. Mit den Aktionen will die Bank nach eigenen Angaben unter anderem die regionale Verbundenheit unterstreichen.