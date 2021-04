per Mail teilen

Der 26-jährige Daniel Baldy ist der Direktkandidat der SPD für den Bundestagswahlkreis Mainz. Er wurde am Freitagabend von den Mitgliedern der SPD der Stadt Mainz und des Kreises Mainz Bingen gewählt. Auf der Wahlkreis-Konferenz auf dem Flugplatz in Mainz-Finthen erhielt er 81 Stimmen, seine Konkurrentin, Jana Schneiß, 65. In Mainz hat zuletzt 2005 die SPD das Direktmandat bei einer Bundestagswahl gewonnen, danach hatte sich immer die CDU durchgesetzt.