Die Flamingos gehören seit Jahrzehnten zum Mainzer Stadtpark. Jetzt hat sich aber die Stadt dazu entschieden, für die Flamingos eine neue Bleibe zu suchen.

"Das ist ein klarer Schritt in unserem Bestreben den Tierschutz in Mainz weiter zu fördern", erklärt der Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) die Entscheidung. Die Stadt sei davon überzeugt, dass die Tiere in spezielleren Einrichtungen bessere Lebensbedingungen vorfinden werden.

Flamingos im Mainzer Stadtpark sollen sich wohlfühlen

Seit 1962 gibt es die Flamingos im Mainzer Stadtpark. Im Moment leben dort an dem Teich sechs Tiere. Weil Flamingos am liebsten in einer Gruppe sind, hätte die Stadt noch 14 Flamingos dazukaufen müssen. Nur in einer Gruppe von 20 Tieren würden sie sich wohlfühlen, so die Stadt. Kleinere Gruppen würden die Flamingos nur unter Stress setzen.

Neue Tierschutzgesetze machen Umzug der Flamingos notwendig

Für die 20 exotischen Vögel hätte eine Volière gebaut werden müssen. Das habe aber nicht realisiert werden können, so die Stadt. Daher hätte man die Flamingos flugunfähig machen müssen, in dem man ihre Flügel beschneidet.

Dieses sogenannte Kupieren sei aus Tierschutzgründen nicht mehr erlaubt. Die Stadtverwaltung hat sich deshalb entschieden, für die sechs Flamingos eine neue Heimat zu suchen.

Abschied von Flamingos im Herbst

"Wir nehmen unsere Verantwortung ernst, und die Entscheidung, sie in artgerechtere Bedingungen umzusetzen, ist eine klare Konsequenz aus unserem Engagement für den Tierschutz", sagt die Mainzer Umweltdezernentin Janina Steinkrüger (Grüne).

Die Mainzerinnen und Mainzer haben jetzt noch bis Herbst Zeit, von ihren Flamingos Abschied zu nehmen. Dann sollen sie in ihre neue Bleibe umziehen.