Bahnstrecke zum Wiesbadener Hauptbahnhof wieder frei

Weil die Salzbachtalbrücke bei Wiesbaden einsturzgefährdet war, durfte darunter kein Zug mehr fahren. Jetzt, rund fünf Wochen nach der Brückensprengung, ist Wiesbadens Hauptbahnhof wieder erreichbar.

Mehr als sechs Monate lang befuhr kein Zug die Strecke zwischen dem Wiesbadener Hauptbahnhof und Wiesbaden Ost. Der Hauptbahnhof war fast komplett vom Bahnverkehr abgeschnitten. Um kurz vor 1.00 Uhr am Mittwochmorgen kam nun wieder der erste Zug, die S1, am Hauptbahnhof an.

Nach Angaben einer Bahnsprecherin verkehren zwischen Wiesbaden Ost und Wiesbaden Hauptbahnhof eigentlich täglich etwa 500 Züge. Doch die Strecke verlief unter der Salzbachtalbrücke hindurch. Als die Brücke Mitte Juni absackte, war es darunter zu gefährlich. Eine Bundesstraße, ein Radweg und die Bahnstrecke wurden bis auf weiteres gesperrt.

Neue Gleise und Oberleitungen

Monatelang standen Pendler im Stau, Bahnreisende mussten große Umwege in Kauf nehmen oder auf Busse ausweichen. Anfang November wurde die Salzbachtalbrücke dann erfolgreich gesprengt. Um die Bahnstrecke wieder freigeben zu können, musste jedoch noch einiges passieren. Wie die zuständige Autobahn GmbH mitteilt, wurden 15.000 Tonnen Beton und Stahl weggeräumt. Die Bahn hat nach eigenen Angaben rund 500 Meter Gleise neu verlegt und auf mehr als sechs Kilometern die Oberleitungen wieder aufgebaut. Das alles war vor der Sprengung abgebaut worden.

Züge rollen wieder

Ein paar Restarbeiten müssen noch erledigt werden, so die Deutsche Bahn. Stellen, an denen Baumaterial gelagert worden war, müssten zum Beispiel aufgeräumt und zurück gebaut werden. Das behindere jedoch nicht den Bahnverkehr – der könne jetzt wieder ganz normal rollen. „Wir freuen uns. Das ist wirklich für alle eine riesengroße Erleichterung,“ sagte eine Bahnsprecherin.

Wie geht’s weiter an der Salzbachtalbrücke?

Derweil gehen die Arbeiten an der Baustelle der Salzbachtalbrücke weiter. Die erste Brückenhälfte soll nach Angaben der Autobahn GmbH im Jahr 2023 fertig werden. Aktuell wird laut eines Sprechers unter anderem an den Fundamenten gearbeitet. Demnächst soll der Kampfmittelräumdienst auf der Baustelle Bohrungen durchführen, um nach möglichen Sprengsätzen zu suchen. Über die Feiertage ruhen die Bauarbeiten jedoch. Am 3. Januar soll es laut Autobahn GmbH weiter gehen. Schon jetzt würden jedoch benötige Geräte angeliefert, damit die Bauarbeiten im Januar ohne Verzögerungen fortgesetzt werden könnten.