Störung an Bahnschranken in Nackenheim behoben

Am Bahnübergang an der B9 bei Nackenheim funktionieren die Schranken wieder vollständig. Ein Blitz war in die Kameraüberwachung der Anlage eingeschlagen. Diese ist jetzt repariert.

Am frühen Morgen war ein Blitz in die Kameraüberwachung des Bahnübergangs eingeschlagen. Sie zeigt normalerweise an, ob der Übergang frei von Fahrzeugen ist und die Schranken in beiden Richtungen geschlossen werden können. Weil die Kamera nach dem Blitzeinschlag kein Signal mehr an den Fahrdienstleiter sendete, ließ die Bahn die Schranken zunächst offen. Züge mussten in Schrittgeschwindigkeit an den Übergang heranfahren, bevor sie ihn queren konnten.

Später war dann ein Bahn-Mitarbeiter vor Ort, der kontrollierte, dass der Bahnübergang frei war. Er gab dann dem Fahrdienstleiter Bescheid, dass die Schranken vollständig geschlossen werden und Züge durchfahren können.

Der Bahn-Mitarbeiter kontollierte, ob der Bahnübergang frei von Fahrzeugen war. SWR

Reparatur am Mittag beendet

Am Freitagmittag sei das defekte Teil an der Kameraüberwachung ausgetauscht worden, teilte die Bahn auf Anfrage mit. Seither könnten die Schranken wieder regulär - ohne den Mitarbeiter vor Ort - geschlossen werden.

Der Bahnübergang an der B9 wird von vielen Autofahrern genutzt, die Bahnstrecke zählt zu den meistfrequentierten in der Region. Durch die Störung an den Schranken kam es am Morgen zu Verspätungen im Zugverkehr.